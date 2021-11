Svanberg e Arnautovic affondano la Sampdoria, Udinese-Sassuolo 3-2

Nel pomeriggio si sono giocate due partite alle 15. A Marassi il Bologna ha superato 2-1 la Sampdoria con le reti di Svanberg e Arnautovic: a nulla è servito il temporaneo gol del pareggio blucerchiato di Thorsby. Per la squadra di D’Aversa si tratta della terza sconfitta consecutiva. Pioggia di gol invece alla Dacia Area dove l’Udinese ha superato per 3-2 il Sassuolo grazie ai gol di Deulofeu e Beto, nel mezzo anche un autogol di Frattesi, a segno tra l’altro nel temporaneo vantaggio neroverde. L’altra rete è stata di Berardi. I friulani hanno giocato gli ultimi minuti in dieci a causa dell’espulsione di Makengo.

FOTO: Twitter Bologna