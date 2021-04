Svanberg: “Da piccolo mi ispiravo a Ozil, oggi a De Bruyne. Futuro? Non ci penso, sono felice a Bologna”

Mattias Svanberg, autore di una doppietta in Bologna-Spezia, ha così parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta dai felsinei per 4-1: “Il mister ci ha detto prima della gara che oggi bisognava vincere, non importava come. Abbiamo segnato dall’inizio, poi ci siamo rilassati un po’, ma abbiamo fatto bene fino alla fine. Rispetto a prima gioco di più e riesco a fare cose con maggiore confidenza. Il mio riferimento? Mi piace guardare Kevin De Bruyne, dieci anni fa vedevo Ozil. Mi piacciono i giocatori offensivi. Non vedo nel futuro, sto qua e sono felice. Penso partita per partita”.

Foto: Instagram personale Svanberg