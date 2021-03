Svanberg: “Appena vedo Ibrahimovic gli chiederò perché non è venuto a Bologna”

Il centrocampista del Bologna, Mattias Svanberg, ha parlato a la Gazzetta dello Sport della sua convocazione con la Nazionale della Svezia dopo un’ottima prima parte di stagione col Bologna.

Parole anche su Ibrahimovic che si sognava potesse approdare proprio al Bologna qualche mese fa: “Ibra? Come lui non c’è nessuno. Adesso che ce l’ho qui, in Nazionale, una delle prime cose che gli chiederò è perché non è venuto a Bologna. Si sarebbe trovato bene. Scherzi a parte, è un onore confrontarci con lui, abbiamo visto tutti che può fare ancora la differenza, quindi per noi è solo un grande privilegio averlo in squadra. Può aiutarci agli Europei e alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar”.

Foto: aftonbladet.se