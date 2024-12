Lavezzi, svaligiato il suo appartamento a Neuilly-sur-Seine

Nella notte tra domenica e lunedì, si è verificato un furto con scasso nell’abitazione di Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del PSG, che ha giocato nella squadra parigina dal 2012 al 2016. La casa, situata a Neuilly-sur-Seine, era vuota al momento del furto. I ladri hanno portato via prodotti di lusso. Le autorità hanno aperto un’indagine affidata alla stazione di polizia di Neuilly-sur-Seine, ma la procura di Nanterre ha precisato che l’entità esatta del danno non è ancora stata determinata.

Foto: Instagram Lavezzi