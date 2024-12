Svaligiata la casa di Valentín Barco, la compagna: “Non puoi fidarti nemmeno della tua ombra”

La casa del difensore del Siviglia Valentín Barco, è stata svaligiata da due rapinatori. A denunciare l’accaduto la compagna dell’argentino, Yaz Jaureguy, che in un post su Instagram ha descritto i fatti accaduti, ponendo dei dubbi nei confronti di un domestico, l’unico a conoscenza dei movimenti della coppia.

“Tornare a casa e trovarla in questo stato. Siamo arrivati ​​pieni di sogni in un nuovo Paese e non possiamo essere tranquilli… È tutto troppo strano, non puoi fidarti nemmeno della tua ombra. Ovviamente abbiamo telecamere di sicurezza: due uomini sono entrati in casa e sono rimasti dentro per 50 minuti. Se ne sono andati 10 minuti prima del nostro rientro. La cosa strana è che solo un dipendente era a conoscenza dei nostri movimenti, quale poteva essere l’unico ingresso e se n’è andato 7 minuti prima che i ladri arrivassero. Abbiamo già presentato la denuncia e speriamo che non venga dimenticata”.

Foto: Instagram Barco