Suzuki si presenta al Parma: “Mi ha voluto fortemente. In Serie A per crescere ancora”

Conferenza stampa di presentazione di Zion Suzuki, nuovo portiere del Parma.

Queste le sue parole: “Dal primo giorno ho sentito grande affetto da tutta la squadra e dal club. Non solo dai compagni e dal mister, ma da tutti coloro che lavorano nel Parma Calcio”.

Cosa ti aspetti dalla tua avventura in Italia? “La Serie A è un campionato di altissimo livello, con ottimi portieri. Mi hanno dato l’occasione di giocare qua, sono pronto”.

Perché hai scelto Parma? “Il Parma mi ha voluto più di ogni squadra. Sono qua per fare il meglio possibile e dare il massimo, voglio crescere ancora”.

C’è qualche tuo riferimento in Serie A? Non ho seguito tutte le partite, ma le squadre più grandi d’Europa le conosco bene e ho visto tanti portieri fortissimi”.

Quali sono i tuoi punti di forza e su cosa devi ancora lavorare? “Una delle mie qualità principali è la forza fisica. Riesco a far lanci lunghi che aiutano la squadra, ora sto capendo il gioco della squadra per integrarmi al meglio con i compagni”.

Foto: Instagram Suzuki