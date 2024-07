Suzuki: “Il Parma mi ha voluto più di tutti. Darò il massimo per questa squadra”

Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di Zion Suzuki, nuovo portiere del Parma. Di seguito le sue prime parole con la nuova maglia:

“Il Parma mi ha voluto più di ogni squadra. Sono qua per fare il meglio possibile e dare il massimo, voglio crescere ancora. Una delle mie qualità principali è la forza fisica. Riesco a far lanci lunghi che aiutano la squadra, ora sto capendo il gioco di mister Pecchia per integrarmi al meglio con i compagni. Dopo una settimana di allenamento sto ancora capendo come gioca la squadra. L’impostazione difensiva è simile a quella di Saint-Truiden, si giocano molti palloni dal basso. La cosa più importante rimane non subire gol. Tutti vogliono giocare, non so dirti quante partite farò ma ovviamente vorrei giocarle tutte, mi alleno per questo. Sul mangiare devo stare molto attento, però è giusto mangiare bene, mi fa stare bene. Darò il massimo per questa squadra”.

Foto: twitter Parma