Suwarso, presidente del Como: “A volte siamo stati un po’ sfortunati, ma crediamo in Fabregas”

Intervenuto al Social Football Summit, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha fatto il punto sulla situazione della squadra, e sul suo allenatore Cesc Fabregas.

“Stiamo facendo molto bene, stanno dimostrando cosa possono fare e cosa possono diventare. A volte siamo stati un po’ sfortunati, i risultati potevano andare diversamente, ma sosteniamo pienamente quello che sta costruendo Fabregas, crediamo in lui al 100%. “Crediamo in lui dall’inizio, anche da prima che diventasse il nostro allenatore, ha delineato l’architettura futura di questo club, come volevamo costruirlo, lo sviluppo, lo stile, il tipo di giocatori che voleva. Non siamo preoccupati, crediamo in lui al 100%, i risultati sono temporanei ma quando costruisci una struttura è sempre un qualcosa a lungo termine. Vediamo tante cose positive in quello che stiamo facendo, se non sbaglio ci sono solo due giocatori che sono con noi da due stagioni, 5-6 dall’anno scorso in B. Tantissimi giocatori sono nuovi, c’è bisogno di tempo per diventare una squadra. Non c’è uomo migliore di Cesc per fare questo. Il futuro del Como? Per noi la cosa più importante è che il Como continui a svilupparsi, che giochi come vuole Cesc, importante sarà continuare a stare in Serie A e consolidarsi. Non ci piace fissare obiettivi in maniera specifica, ma finché giocheremo bene e continueremo a crescere servirà tutto a portare questi risultati, sotto l’aspetto sportivo e non solo. Il nostro obiettivo è questo”.

Foto: Instagram Suwarso