Suwarso (manager Como): “Crediamo in Fabregas. Nico Paz? Puntiamo su di lui”

Mirwan Suwarso, top manager della proprietà del Como, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento.

Queste le sue parole: “Il Como è un brand ormai riconosciuto ovunque: solo nell’ultimo anno le entrate sono aumentate del 5.000 per cento. Ora vogliamo investire sul territorio e dare parte dei ricavi alla comunità. Siamo una piccola squadra, ma possiamo controllare meglio il flusso di entrate, aggiungendo nuovi prodotti e nuovi attori, per creare un ecosistema con il territorio. Ad esempio, abbiamo interessato anche l’ambito turistico, per promuovere il territorio di Como nel Regno Unito”.

Su Fabregas: “Ha visto il progetto, ha visto la squadra e a noi è piaciuto ciò che ha detto e che ha fatto. Ci saranno degli alti e dei bassi, ma saremo sempre con lui perché conosciamo la sua visione e ci crediamo”.

Sul Como: “Siamo un piccolo club, in una piccola città, dobbiamo fare le cose in maniera ragionata”.

Su Nico Paz: “E’ un grande calciatore, Cesc ci crede molto, è ancora parecchio giovane e ha l’opportunità di crescere con noi. Ha avuto un ottimo approccio. Noi ce lo godiamo in questo momento, crescerà con noi, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi e poi abbiamo il 50% dell’eventuale rivendita da dare al Real Madrid, vedremo”.

