Sutton su Conte: “È meglio per tutti che se ne vada ora”

Chris Sutton, ex attaccante del Chelsea e oggi commentatore, ha parlato a BBC Radio della situazione di Antonio Conte al Tottenham: “È meglio per tutti che se ne vada ora. Antonio Conte ha bisogno di impegnarsi in un modo o nell’altro e se dice: ‘Sono qui e felice di firmare per un altro anno o due’ allora il Tottenham può andare avanti ma non sembra che lo farà. Pertanto, se il Tottenham vuole migliorare, deve cambiare ora”. La squadra chiuderà la stagione per il 15° anno consecutivo senza un trofeo e l’unico obiettivo rimasto è il 4° posto. Sono stato alla partita contro il Milan e ho pensato che la loro prestazione sia stata davvero insipida. Ora hanno la possibilità di arrivare quarti ma in questa stagione sono stati una grande delusione”.

Foto: Twitter Tottenham