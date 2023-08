Sutalo sempre più vicino all’Ajax: i dettagli

Josip Sutalo è a un passo dall’Ajax. Il difensore croato era stato accostato anche alla Fiorentina, ma non era una prima scelta per il club viola. E, adesso, i Lancieri sono sempre più vicini alla fumata bianca. Il club olandese si era mosso con decisione nelle ultime ore, presentando alla Dinamo Zagabria una nuova offerta dal valore di 20 milioni di euro, più 3 di bonus. Una proposta che – stando quanto riportato da ESPN – sarebbe stata accettata dai croati. Sutalo ha già detto di sì, per lui pronti cinque anni di contratto

foto: Instagram Sutalo