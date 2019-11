Suso: “Potevo lasciare il Milan per due anni di fila. I tifosi? Liberi di fischiare, ma…”

Suso torna a parlare. L’esterno offensivo del Milan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek, in edicola domani. Queste le anticipazioni: “I tifosi hanno il diritto di fischiare, perché né io, né la squadra stiamo facendo bene. Tuttavia, credo di non dover dimostrare niente. La gente sa quel che posso fare. Se mi critica, è perché si aspetta che faccia ancora di più e sa che posso farlo. Se un calciatore non viene criticato è perché da lui non si pretende niente. A me piace tanto stare al Milan. Potevo andare via per due anni di fila e non l’ho fatto. Sono rimasto qui perché così volevo. Sono costato zero: considerato questo, credo che il mio rendimento al Milan sia stato molto buono. Ai tifosi dico: fidatevi di me”, ha chiuso Suso.

Foto: sito ufficiale Milan