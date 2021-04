Suso: “Mi piacerebbe arrivare davanti alle tre big di Spagna, anche se il nostro obiettivo è la Champions”

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Jesús “Suso” Fernández ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione Cadena Cope spiegando la voglia del club di fare bene fino alla fine e, di lasciarsi alle spalle qualche big:“Se devo essere sincero posso dire che il nostro obiettivo non è vincere il campionato. Ovviamente, ci piacerebbe creare problemi maggiori, competere con quelle tre grandi squadre. Sogno spesso di essere lassù, in testa alla classifica e mostrare le chiappe a quelle tre, ma aggiungo anche che non è una realtà o il nostro obiettivo”.

Sugli obiettivi stagionali: “Se ce ne fosse la possibilità, ovviamente, mi piacerebbe arrivare secondo. Non è il nostro obiettivo. In teoria, c’è la possibilità, è vero, ma dobbiamo seguire il nostro percorso. La nostra idea è di non pensare che possiamo inserirci nella lotta al vertice. Il nostro unico reale obiettivo è consolidare il quarto posto. Anche perché sarebbe il secondo anno consecutivo, nel centrare questo traguardo. Non c’è un solo giocatore in rosa a cui non piacerebbe lottare per vincere la Liga ma non credo che questo sia il nostro obiettivo, dobbiamo mettercelo in testa”.

Foto: twitter personale