Suso: “La Roma è una squadra forte e molto fisica. Hanno un allenatore abituato a vincere”

Intervistato da eldesmarque.com, Suso, esterno offensivo del Siviglia, ha parlato in vista della finale di Europa League contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sono stati due gol importanti per il tipo di partita, ma penso che sia una coincidenza. Quali sono le richieste di Mendilibar? Lui vuole è che gli attaccanti tirino in porta. Abbiamo molte opzioni per segnare, se Ha ragione, perché tutti i gol vengono da questo, dai tiri, dai cross, dai rimbalzi, dai rifiuti… Se siamo all’interno dell’area, le cose accadono sempre”.

Contro la Juve, ha colpito con tutta l’anima.. “È stato un tiro che era sul limite dell’area, ho visto il buco all’esterno ed è andato abbastanza bene”

Come si sente in vista della finale? “Abbiamo superato le prime due partite, Juve e Betis, in cui l’infortunio era abbastanza fresco. Ora sto bene”

Sulla Roma: “È una squadra forte, dura. Ora hanno un allenatore che è abituato a giocare questo tipo di partite e a vincere. Sa cosa sono i finali. Ci aspetta un rivale duro, molto fisico e molto ben lavorato tatticamente”.

Da Colonia senza pubblico a Budapest con il tifosi dietro. Cosa ti aspetti da loro lì? “Era un periodo di pandemia, non potevamo festeggiare con le persone o goderci quel momento con i nostri cari, i tifosi e gli amici. Questo farà la differenza in questa finale”.

Foto: twitter Siviglia