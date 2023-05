Suso: “La Roma è favorita, Mourinho ha sempre vinto in finale”

Anche in casa Siviglia cresce l’attesa per la finale di Europa League di questa sera. L’ex milanista Suso, ala degli andalusi, ha parla a La Gazzetta dello Sport delle sue impressioni sul match: “Sarà una finale complicata, come tutte. Mi aspetto una gara in equilibrio che potrà essere decisa da minimi dettagli. Noi dovremmo essere bravi a partire con intensità ma gestendo le forze”. La Roma è un avversario temibile: “Le squadre italiane sono abituate a giocare in maniera rocciosa e così ottengono risultati. Non sarà facile scardinare il sistema difensivo della Roma. Mourinho ha uno squadrone a disposizione”. Il Siviglia è dato per favorito vista la collezione di Europa League già nel palmares degli andalusi: “Ogni finale ha storia a sé. Tra l’altro anche Mourinho ha vinto le cinque finali disputate. Noi ci siamo guadagnati un certo rispetto ma per me la Roma è favorita essendo una società con mezzi superiori ai nostri”. Dall’arrivo di Mendilibar la stagione del Siviglia ha avuto un netto miglioramento: “Abbiamo vissuto un anno complicato e ci siamo ritrovati i una situazione molto difficile. Lui ci ha proposto un calcio più semplice e organizzato e siamo riusciti a risalire. La squadra è sempre stata forte, poi i risultati positivi ci hanno aiutato a prendere fiducia”.

Foto: MARCA