Suso e Lamela decisivi: 2-1, Juve fuori ai supplementari. La finale di Europa League sarà Siviglia-Roma

Partenza fortissima, come prevedibile, del Siviglia. Juve che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Squillo Juve al quarto d’ora. Grandissimo colpo di testa di Gatti, miracolo di Bono.

La risposta del Siviglia, altro grande colpo di testa, miracolo di Szczęsny. Ancora chance Juve, con Di Maria, che prova un pallonetto, ma sbaglia clamorosamente. Ancora Juve, palo di Kean, sul capovolgimento, Rakitic al volo sfiora la traversa. Juve che perde Fagioli per infortunio al 38′, entra Paredes. Al 41′, gol annullato a Rabiot, per fuorigioco di Locatelli. Nel finale, intervento pericolosissimo di Cuadrado in area, che sfiora la palla prima di travolgere Torres.

Nella ripresa, le emozioni non mancano. La Juve parte come nel primo tempo, soffrendo la pressione degli andalusi. Allegri si gioca la carta Vlahovic al 63′, insieme a Chiesa, con Di Maria che esce contrariato. E Vlahovic impiega 2 minuti per sbloccare la semifinale. Tocco sotto del serbo, che porta in vantaggio la Juve.

Vantaggio che dura solo 7 minuti. Entra Suso nel Siviglia. L’ex Milan è subito protagonista e al 72′ trova il gol dell’1-1. Nel finale, assalto del Siviglia, Super Szczęsny a salvare.

Finisce 1-1 come a Torino. Si va ai supplementari.

Nell’extra time, parte meglio la Juve, che ha una chance con Chiesa dopo pochi minuti. Ma a colpire è il Siviglia. Al 95′ è Lamela a trovare lo stacco di testa che porta il Siviglia in vantaggio.

La Juve però non molla, nel secondo tempo supplementare chance per Kostic e Chiesa. Al 114′, ingenuità di Acuna, che perde tempo su una rimessa laterale e viene ammonito per la seconda volta. Siviglia in 10 negli ultimi 5 minuti.

Assalto finale della Juventus, il Siviglia resiste e va in finale.

Gli andalusi sfideranno la Roma il 31 maggio a Budapest.

Foto: facebook Siviglia