Suso: “Domani ricominciamo da zero. Non ho 90 minuti nelle gambe ma voglio esserci”

Suso ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Juventus: “All’andata ce la siamo giocata bene. Peccato per il gol preso all’ultimo minuto, ma domani ricominciamo da zero e dobbiamo seguire la nostra filosofia. In altre circostanze si sarebbe parlato più del derby di questo fine settimana ma ora siamo concentrati sulla gara di domani e da venerdì inizieremo a pensare al derby”.

Sul periodo personale: “Sto bene, ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. È una partita importante, bellissima dopo l’anno che abbiamo passato. Ho forzato per accelerare il recupero, ma non è la prima volta. Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare”.

Foto: suso twitter sivig