Superlega, ecco la proposta del nuovo format

Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, ha presentato il nuovo format della Superlega. Sono previsti tre livelli: i primi due, Star League e Gold League, composti da 16 club; il terzo livello, la Blue League, sarà composto da 42 club. La partecipazione sarà basata sul merito sportivo, ci saranno promozioni e retrocessioni, la promozione nella Blu League si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale. I club giocheranno le partite in casa e fuori in gruppi di 8, con un minimo di 14 partite all’anno. A fine stagione la fase ad eliminazione diretta determinerà i campioni di ogni lega e i club da promuovere. Non ci sarà un incremento dei gironi di calendario delle partite rispetto a quello previsti dalle competizioni attuali e le partite infrasettimanali non interferiranno con i campionati nazionali. Nel primo anno della competizione i club saranno selezionati in base a un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni. Saranno introdotte efficaci regoli di sostenibilità finanziaria e processi di applicazione trasparenti per garantire condizioni di parità tra i club partecipanti. Questa è la proposta, vedremo gli sviluppi. Reichart ha dichiarato che “la Champions ha un problema, non è giusto che un anno possano lottare a grandi livello e l’anno dopo essere esclusi. Non è giusto non poter contare sugli incassi, ci sono club che poi fanno fatica nelle loro competizioni nazionali. Noi proponiamo qualcosa che porterà un livello più alto per i club, tifosi e giocatori”.

Foto: Twitter Reichart