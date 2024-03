Superlega, chiesta in Spagna la registrazione dei nomi delle tre divisioni

Il progetto Superlega continua ad andare avanti in Spagna. Come riferito dal portale iberico Palco23, infatti, la A22 Sports Management, la società che promuove tale competizione, ha chiesto la registrazione dei marchi delle tre divisioni che dovrebbero comporre il torneo, ovvero la Star League, la Gold League e la Blue League. Come annunciato lo scorso dicembre in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il format prevede tre leghe nelle quali saranno suddivisi i 64 club partecipanti: la prima, la Star League e la seconda, la Gold League, avranno 16 squadre e la terza, la Blue League, 32.

Foto: logo Superlega