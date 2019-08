Supercoppa Uefa, le formazioni ufficiali: ci sono Pulisic e Kanté, fuori Firmino

Alle 21 di questa sera Chelsea e Liverpool si sfideranno per contendersi la Supercoppa Europea. Sarà ancora una volta una finale tutta inglese, come già successo nelle ultime Champions ed Europa League. Scelte le formazioni dai due tecnici Lampard e Klopp. Tra i Blues rientra Kanté in mediana e fa il suo esordio ufficiale l’americano Pulisic, mentre i Reds faranno a meno sia di Firmino che dell’infortunato Keita in una partita già storica di per sé. Sarà infatti la prima volta in cui una donna, in questo caso Stephanie Frappart, arbitrerà infatti una finale Uefa maschile. Questi i due schieramenti:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Szpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Pulisic. Allenatore: Lampard

Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milne;, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane. Allenatore: Klopp

Foto: Mundo Deportivo