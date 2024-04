Supercoppa turca surreale: il Fenerbahce abbandona al gol di Icardi e dopo un minuto

Epilogo amaro am per certi versi annunciato, quello della Supercoppa di Turchia. Il Fenerbahce ha abbandonato il campo dopo essersi presentato con l’Under 19: un gesto di protesta contro la federcalcio turca che non aveva rinviato la gara dopo l’aggressione degli ultras del Trabzonspor ai giocatori del Fenerbahce al termine della sfida dello scorso 17 marzo. Il Fenerbahce aveva chiesto che la partita fosse diretta da un arbitro straniero. Richiesta anche questa respinta e quindi per protesta, il Fenerbahce si era presentato in campo con l’Ubder 19. Gara durata un minuto, Icardi segna per il Galatasaray, i ragazzini del Fenerbahce vengono richiamati negli spogliatoi.

Una protesta forte, quella del club, che aveva anche annunciato di voler abbandonare la Superlega turca, decisione rinviata alla prossima stagione.

Foto: logo Fenerbahce