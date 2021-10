Supercoppa, spunta la data del 12 gennaio per evitare rinvii di partite in campionato

La gara di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus potrebbe avere una data. Si tratta del 12 gennaio 2022. Il match si giocherà a San Siro, nonostante il contratto che la Lega ha con l’Arabia Saudita, ma che ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. Sembrerebbe essere stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold-out. Si attende la delibera del Consiglio di Lega che dovrebbe arrivare entro due settimane.

Inoltre, un’ulteriore motivo per non giocare il 5 gennaio, è che rinviando le due gare di campionato, si avrebbero poi problemi per reinserirle nuovamente in calendario e la Lega vorrebbe evitare di arrivare troppo in avanti con i mesi, evitando quanto accaduto la scorsa stagione con il Covid. Il Napoli sarebbe stato contento del rinvio, visto che il 5 gennaio non avrà a disposizione calciatori impegnati in Coppa d’Africa e rinviando la gara, sarebbero potuti scendere in campo. Invece, qualora venisse confermata la Supercoppa il 12 gennaio, salteranno la sfida dello Juventus Stadium in programma il 5.