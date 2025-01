Supercoppa Spagnola, la finale sarà Real Madrid-Barcellona

Sarà ancora una volta El Clasico a stabilire chi salirà sul tetto della Spagna. Barcellona e Real Madrid si sfideranno in finale di Supercoppa Spagnola, in programma domenica in Arabia Saudita. Ieri i blaugrana hanno battuto l’Athletic Club 0-2, mentre oggi i Blancos hanno avuto la meglio per 3-0 sul Maiorca grazie alle reti di Bellingham e Rodrygo, oltre che all’autogol di Valjent. Già tempo di rivincita per la squadra di Ancelotti, dopo lo 0-4 incassato al Bernabeu lo scorso ottobre.

foto: Instagram Barcellona