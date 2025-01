Supercoppa Spagnola, i ricavi delle squadre partecipanti. Il confronto con l’Italia

Questa sera andrà in scena la prima semifinale per la Supercoppa Spagnola. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato i ricavi per le squadre che giocavano la Supercoppa Italiana. Per le squadre spagnole, questa cifra è molto inferiore. La prima differenza tra le due competizioni sta nel fisso alle quattro squadre partecipanti. Se in Italia questa cifra era uguale per tutte, in Spagna dipende dall’audience e dai risultati sportivi. Padroni ovviamente Barcellona e Real Madrid con circa sei milioni. Per le altre si va dagli 800k fino ai 2,4 milioni concessi all’Atl. Madrid. Al vincitore si aggiungeranno due milioni e al perdente in finale esattamente uno. Alle altre due squadre si aggiunge circa 800k in più. Niente a che vedere con quella italiana in quanto il Milan (vincitore del torneo) ha preso quasi 12 milioni.

Foto: Instagram Barcellona