Supercoppa Primavera, trionfa l’Atalanta! Fiorentina ko 2-1. Le immagini della premiazione

L’Atalanta si aggiudica la Supercoppa Primavera 2019. La squadra nerazzurra, campione d’Italia di categoria in carica, stasera ha battuto la Fiorentina 2-1: decisive le reti di Piccoli e Gyabuaa, in mezzo il momentaneo pareggio viola firmato Bobby Duncan. La Primavera dell’Atalanta vince così la Supercoppa per la prima volta nella sua storia. Di seguito le immagini della premiazione:

https://twitter.com/tvdellosport/status/1188934033541074946

Foto: Twitter ufficiale Atalanta