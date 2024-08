Supercoppa Primavera, il Sassuolo batte 2-0 la Fiorentina e vince il trofeo

Al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, il Sassuolo, campione d’Italia in carica, e la Fiorentina vincitrice dell’ultima Coppa Italia, si affrontano per aggiudicarsi la Supercoppa Primavera.

Dopo un quarto d’ora di studio la prima occasione la crea il Sassuolo, con l’iniziativa personale di Knezovic che trova la pronta risposta Leonardelli. La Fiorentina risponde con il colpo di testa da distanza ravvicinata di Rubino, troppo centrale per impensierire Scacchetti. Al minuto 35 grande occasione per i padroni di casa: Knezovic si libera sulla sinistra e mette un cross in mezzo che, sporcato dalla difesa viola, diventa un perfetto assist per Cardascio, ma il numero 70 neroverde da ottima posizione alza troppo la mira e colpisce in pieno la traversa. Gli ospiti non si scompongono e al 41’ Ievoli si rende protagonista di una pregevole iniziativa personale conclusa con un tiro potente che Scacchetti alza sopra la traversa. L’ultimo brivido del primo tempo lo regala Knezovic tentando la conclusione da metà campo, ma Leonardelli ritrova la posizione e devia in angolo. Nella ripresa per i primi venti minuti regna ancora l’equilibrio, poi la gara si sblocca grazie all’iniziativa sulla fascia sinistra di Kevin Bruno che crossa in mezzo e trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Elia. La risposta della Fiorentina arriva al minuto 72 con il tiro da dentro l’area di Gudelevicius, bloccato senza problemi da Scacchetti. Nonostante i tentativi della Fiorentina è il Sassuolo a trovare la rete che chiude il match, con Moriano, che dal limite dell’area disegna un destro forte e preciso che si insacca nell’angolo alla sinistra di Leonardelli. Il Sassuolo vince 2-0 e conquista la prima Supercoppa Primavera della sua storia. A premiare i neroverdi sul palco il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini.

Foto: twitter Lega Serie A