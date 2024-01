Nuovo format per la Supercoppa Italiana con due semifinali e non più finale a gara secca. Si giocherà in Arabia Saudita. Oggi partono le partite, apre la sfida tra Napoli e Fiorentina a Riyad alle 20.

Questo il programma:

giovedì 18/01 ore 20

Napoli-Fiorentina

venerdì 19/01 ore 20

Inter-Lazio

lunedì 22 gennaio la finale alle 20