Supercoppa Italiana, Inter e Fiorentina alle Final Four. Il nuovo format

La Fiorentina raggiunge l’Inter, non solo nella finale di Coppa Italia (in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma), ma anche nelle Final Fuor della Supercoppa italiana. Infatti a gennaio 2024 in Arabia Saudita prenderà il via la nuova nuova formula varata dalla Lega Serie A, seguendo l’esempio della Spagna. Oltre alle due finaliste della Coppa Italia parteciperanno le prime due squadre classificate in campionato. Per lo scudetto del Napoli manca solo la certezza aritmetica, così in pratica resta in palio solo un posto: per cui restano in corsa Lazio, Juventus, Milan, Roma e Atalanta. Se l’Inter dovesse arrivare seconda, si qualificherebbe la terza in classifica.

Per il momento non è stato ancora chiarito il criterio in base al quale verranno accoppiate le quattro squadre partecipanti: se attraverso un sorteggio oppure se i campioni d’Italia giocheranno contro la perdente della finale di Coppa Italia da una parte e i vicecampioni d’Italia giocheranno contro la vincente della Coppa Italia dall’altra parte del tabellone.