Supercoppa Italiana, i ricavi delle squadre

Vi siete mai chiesti quanto ricavano le squadre dalla Supercoppa Italiana? Dei totali 23 milioni garantiti alla Lega Serie A da parte del ministero dello Sport dell’Arabia Saudita, solamente il 16,2 saranno distribuiti alle squadre partecipanti, il resto verrà dato in maniera equa agli altri team di Serie A. Chi perde alla prima partita torna a casa con 1,6 milioni di euro, mentre chi vince prendere 3,4 milioni. In più se si perde la Finalissima ci si porta in Italia 5 milioni aggiuntivi, contro gli 8 del vincitore del torneo.