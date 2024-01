Rese note le designazioni arbitrali per le gare delle final four di Supercoppa che vedrà le semifinali giovedì e venerdì in Arabia e la finale lunedì,

Queste le designazioni:

NAPOLI – FIORENTINA Giovedì 18/01 h.20.00

LA PENNA

TEGONI – BRESMES

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

AA RIS.: ROSSI C.

INTER – LAZIO Venerdì 19/01 h.20.00

MARCHETTI

BACCINI – MOKHTAR

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

AA RIS.: VECCHI