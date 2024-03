Supercoppa Italiana 2025, confermato anche per la prossima stagione il format a quattro squadre

La Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà ancora con il format a quattro squadre. Decisione presa ufficialmente oggi nell’odierna Assemblea della Lega Serie A. Il trofeo verrà assegnato nel gennaio dell’anno prossimo, sempre in Arabia Saudita, come avvenuto in questa stagione.

Foto: Instagram Serie A