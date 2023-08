Supercoppa Europea, Palmer riacciuffa il Siviglia (1-1). Si va ai calci di rigore

Serviranno i calci di rigore per assegnare la Supercoppa Europea 2023 tra Manchester Citye Siviglia. Dopo il vantaggio del primo tempo degli andalusi con un gol di En Nesyri, nella ripresa è Cole Palmer a salvare il City e Guardiola dal ko, mandando la sfida ai penalty, proprio come accaduto un paio di settimane fa in Community Shield. Niente supplementari, subito rigori.

Foto: Instagram Champions League