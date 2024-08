Supercoppa Europea, Lookman: “Meritiamo di essere qui. Faremo di tutto per vincere la finale”

In vista della sfida di domani sera (ore 21.00 italiane), valida per la finale di Supercoppa Europea, è intervenuto in conferenza stampa Lookman: “Domani in palio c’è la Supercoppa europea, sarà un’altra partita, non vediamo l’ora di scendere in campo. Non solo io, ma tutta la squadra non vede l’ora di giocare questa partita, meritiamo di stare qui, abbiamo lavorato sodo. Domani abbiamo un’altra occasione per mostrare le nostre qualità”. Sull’avversaria: “È una squadra molto forte, con dei top player, sarà pronta anche domani. Non credo ci sia un momento migliore per affrontarli, noi pensiamo a noi stessi, chiaramente il Real Madrid avrà le sue armi e le sue insidie”. Sul neo acquisto Retegui: “L’ho visto bene, è molto bravo dal punto di vista fisico, vuole sempre segnare, sono molto contento di poter giocare con noi”. Un messaggio ai tifosi: “Siamo molti contenti di avere molti tifosi qui, faremo di tutto per vincere la finale, daremo il 100% tutti insieme”.

Foto: Atalanta Instagram