Supercoppa Europea, De Roon: “Possiamo battere il Real. Non dobbiamo avere alibi”

De Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Sarà una sfida molto complicata ma De Roon non vuole alibi: “Sarà una sfida bellissima. Certo che non abbiamo fatto buoni risultati in amichevole, ci sono tante voci di mercato, ma non dobbiamo avere alibi. Dovremo fare le nostre cose, abbiamo la nostra filosofia e il nostro modo di giocare. Ci vuole rispetto, tanto coraggio in campo, ma credo che possiamo battere il Real Madrid”. Sulle assenze: “Dispiace per loro soprattutto, sono stato dall’altra parte e ho sofferto, così come credo che stiano soffrendo loro. Dobbiamo metterci testa, giocare anche per loro, con più entusiasmo e motivazioni, ora è nelle nostre mani, dobbiamo farlo vedere in campo”. Orgoglioso di indossare la fascia da capitano nella sfida di domani? “È un orgoglio enorme, una soddisfazione rappresentare una città, una società e una squadra. È bello mettere la fascia, ma come hai visto quando Djimsiti ha alzato la coppa a Dublino e ha diviso la gioia con me e Toloi, Siamo una squadra molto compatta, vogliamo anche domani provare ad alzare la coppa tutti insieme, è già un orgoglio giocarla questa gara. Già che siamo qua vogliamo far vedere che ce la siamo meritata”.

Foto: instagram personale de roon