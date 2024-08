Supercoppa Europea, Courtois: “L’Atalanta pressa a tutto campo. Sarà difficile ma vogliamo vincere”

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha rilasciato un’ intervista ai media ufficiali della UEFA una settimana prima che il Real Madrid giochi la Supercoppa Europea contro l’Atalanta. Courtois potrebbe diventare il primo a vincere questo trofeo per sei volte: “Non prestiamo troppa attenzione ai record. Naturalmente, con la squadra che abbiamo, che comprende tanti giovani desiderosi di vincere titoli e di alzare nuovi trofei, sono sicuro che faremo tutto il possibile per vincere”. Sull’Atalanta: “Tanti componenti della nostra rosa sono arrivati ​​alle ultime fasi dei rispettivi tornei (Europeo e Coppa America), ma i ragazzi sanno come funzionano le cose da queste parti: lavoriamo duro. Cercheremo di essere preparati. Saremo pronti. L’Atalanta è una buona squadra. Pressano su tutto il campo. Abbiamo giocato contro di loro qualche anno fa in Champions League ed è stata una partita difficile. Sappiamo che sarà difficile, ma proveremo a vincere. È ciò che ci rende noi. Ovviamente vogliamo vincere”.

Foto: Courtois Twitter Real Madrid