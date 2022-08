Supercoppa Europa, Casemiro padrone del centrocampo: è lui il “Player of the Match”

Casemiro è stato votato UEFA Super Cup Player of the Match, premio riservato al miglior giocatore della Supercoppa Europea. Il brasiliano non ha segnato, è vero, ma è stato padrone assoluto del centrocampo durante la partita e, inoltre, ha servito l’assist del primo gol a Alaba. La motivazione data dall’osservatorio tecnico UEFA è la seguente: “È stato in grado di bilanciare il gioco quando la sua squadra attaccava. Ha vinto tutti i contrasti in zone del campo importanti, supportando i difensori centrali. Ha inoltre fornito l’assist per il primo gol“.

Foto: Twitter Real Madrid