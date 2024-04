Supercoppa di Turchia, Fenerbahce in campo con l’Under 19

Il Fenerbahce scenderà in campo alle 20.30, per la finale di Supercoppa di Turchia con la squadra Under-19 per affrontare il Galatasaray. Una decisione forte del club, presa in seguito ai gravi incidenti di Trebisonda della scorsa settimana e al mancato spostamento della sfida, chiesto dal Fenebahce (impegnato in Conference League) nelle scorse settimane.

Una decisione di protesta e di ferma volontà del club di andare contro a determinate scelte della Federazione, senza dimenticare che c’è ancora l’idea, rinviata alla prossima stagione, di abbandonare il campionato turco.

Foto: twitter Fenerbahce