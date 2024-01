Supercoppa di Spagna, trionfo del Real Madrid sul Barcellona. E’ 4-1 (tripletta Vinicius)

Trionfo del Real Madrid sul Barcellona, nella finale di Supercoppa di Spagna. A Riyad, in Arabia Saudita, gli uomini di Ancelotti annientano 4-1 i catalani. Grande protagonista è stato Vinicius jr con una tripletta in 37 minuti. Doppietta del brasiliano dopo 10 minuti a spianare la strada ai blancos. Poi Lewandowski, con un gran gol, aveva riaperto la gara segnando il gol del 2-1. Gioia durata poco, perchè al 37′ Vinicius, su calcio di rigore, siglava il 3-1 e ristabiliva le distanze.

Nella ripresa, poker dei madrileni con l’altro brasilano, Rodrygo. Barcellona che finiva anche in 10 per il doppio giallo ad Araujo e calava il sipario sulla Supercoppa, Ennesimo trionfo di Ancelotti, dura lezione a Xavi e al Barcellona.

Foto: Instagram Real