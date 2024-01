Supercoppa di Spagna: Real Madrid in finale. Battuto 5-3 l’Atletico dopo i supplementari

Il derby di Madrid non è mai una gara normale, anche se giocata in campo neutro (come dimostrano le due finali di Champons) in Arabia Saudita. Nella semifinale di Supercoppa di Spagna fa festa il Real Madrid di Ancelotti, che vince 5-3 contro l’Atletico di Simeone. Gara terminata 3-3 al 90′ e che era col medesimo risultato al 116′.

Passa in vantaggio l’Atletico al 6′ con Hermoso, poi la rimonta dei blancos che la ribaltano con Rudiger al 20′ e Mendy al 29′. Nuovo pareggio dei colchoneros al 37′ con Griezmann. Nella ripresa, maggiore equilibrio. Rotto da un autogol di Rudiger, che si scontra con Morata e Kepa e insacca nella propria porta. Proteste del Real per un possibile fallo di Morata, ma si gioca. I blancos non muoiono mai, è Carvajal all’85’ a regalare il 3-3 ad Ancelotti. Assalto del Real per evitare i supplementari, si salva l’Atletico in qualche modo.

Nei supplementari, stanchezza e grande equilibrio, le due squadre si rispettano, sembrano ormai inevitabili i calci di rigore, ma al 117′ è Savic che fa autogol clamoroso. Nel finale sale anche Oblak a saltare e in contropiede Brahim Diaz trova la rete del 5-3. Real il finale di Supercoppa, attendendo la vincente di Barcellona-Osasuna.

Foto: twitter Real