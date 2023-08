Supercoppa di Germania, trionfo Lipsia. Una tripletta di Dani Olmo stende il Bayern (3-0). Mezz’ora per Kane

Inizia con una grande sorpresa la stagione in Germania. La Supercoppa tedesca va al Lipsia che domina e strapazza il Bayern Monaco 3-0 nella finale, portandosi a casa il trofeo. Mattatore della gara, Dani Olmo con una tripletta.

Serataccia per la difesa bavarese, malissimo de Ligt, partito in coppia con Upamecano, uscito al 45′, sostituito dall’ex Napoli, Kim.

Bayern che partiva con il giovane Tel in attacco, sostituito da Kane al 63′.

Serataccia per i campioni di Germania che partono malissimo in stagione, in attesa di oleare la rosa. Per adesso, è grande festa per il Lipsia.

Foto: twitter Lipsia