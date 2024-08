Supercoppa di Francia rinviata: data e sede restano una incognita

La LFP (ovvero la Ligue de Football Professionnel) rinvia la Supercoppa di Francia tra PSG e Monaco a data da destinarsi ed in una sede ancora da definire. Inizialmente la sfida doveva essere giocata ieri, 10 agosto a Pechino. La Federazione l’ha lasciata in sospeso e senza fornire molti altri dettagli sul calendario futuro. Questo quanto si legge sul comunicato: “La partita non può essere disputata a Pechino. È rinviata a data da destinarsi e in un luogo ancora da definire”

Foto: Instagram PSG