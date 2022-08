Supercoppa di Francia, poker del PSG al Nantes (4-0). A segno Neymar (doppietta), Messi e Ramos

La Supercoppa di Francia va al PSG che stende con un perentorio 4-0 il Nantes nella finale del primo torneo stagionale in Francia.

Un poker senza storia per gli uomini di Galtier, che aveva Mbappé fuori, a causa di una squalifica. Il primo gol della stagione è stato di Messi, poi Neymar, Ramos e ancora Neymar a chiudere la gara sul 4-0 per il PSG che parte bene, portando a casa il primo trofeo della stagione.

🏆❤️💙 We are the CHAMPIONS! Paris Saint-Germain dominates Nantes and wins an 1️⃣1️⃣th Trophée des Champions! #AllezParis I #TDC2022 I #PSGFCN 4-0pic.twitter.com/cwmWaUlSuc

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2022