Supercoppa, arriva la decisione della Lega: Inter-Juventus si giocherà il 12 gennaio a San Siro

Dopo le due ipotesi in merito alla data e al luogo per la Supercoppa Italiana, è arrivata la decisione ufficiale del Consiglio di Lega Serie A: il match tra Inter e Juventus si giocherà il 12 gennaio a San Siro. In lizza oltre a Milano c’era anche l’Arabia Saudita, che aveva già ospitato le edizioni 2018. La squadra detentrice dello Scudetto e la vincitrice dell’ultima Coppa Italia si sfideranno dunque per contendersi il trofeo della Supercoppa.

Foto: Twitter Inter