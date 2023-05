Superclasico, il River Plate vince 1-0 sul Boca. Clamorosa rissa finale. Polizia in campo, il Monumental diventa un ring, 6 espulsi

Termina 1-0 il Superclasico al Monumental, tra River Plate e Boca Juniors. Gara abbastanza equilibrata, decisa nel recupero per un fallo su Solari al 91′, dopo una graa molto attenta del Boca. La decide un rigore di Miguel Borja al 91′, attaccante anche con un passato al Livorno. Dopo la rete del colombiano, scatta una clamorosa rissa in campo, coinvolta una cinquantina di persone tra giocatori, allenatori, staff, con il campo del Monumental che diventa un ring. Calci, pugni , sputi, di tutto, al 92′, coinvolta una marea di persone. Il VAR impiega circa 10 minuti per capire l’accaduto e decidere le sanzioni. Alla fine sono 6 gli espulsi,

In classifica, il River sale a 37, a +9 sullla seconda. Il Boca resta a 19. Ma assurdo quanto accaduto nel finale, con un proseguimento anche negli spogliatoi dopo la partita.

Foto: screen Sportitalia