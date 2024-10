Super Vlahovic (doppietta) e Conceicao, la Juventus in dieci ribalta il Lipsia: 3-2

La Juventus ribalta il Lipsia: 3-2, decisiva la doppietta di Dusan Vlahovic e la rete di Francisco Conceicao. La partita inizia in salita per Thiago Motta con Bremer che, in seguito ad uno scontro di gioco con Openda, poggia male il piede sinistro a terra con il ginocchio che fa una torsione innaturale. Quattro minuti più tardi anche Nico Gonzalez si accascia per un problema muscolare con il tecnico bianconero costretto ad effettuare due cambi: dentro Gatti e Conceiçao. Verso la mezz’ora ci prova Koopmeiners dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa. Due minuti più tardi Yildiz serve a rimorchio che calcia di prima intenzione trovando una leggera deviazione di Vlahovic ma Gulacsi non si fa sorprendere. Sul capovolgimento di fronte Openda scatta sulla sinistra e serve il taglio di Sesko che entra in area e supera Di Gregorio con una conclusione che colpisce la traversa e si insacca in rete. Nella ripresa partono forte i bianconeri e, dopo aver colpito un palo con Koopmeiners, trovano la rete dell’1-1. Azione che nasce da un traversone dalla sinistra di Cambiaso che pesca al centro dell’area Dusan Vlahovic, abile ad anticipare Orban e superare Gulacsi con una conclusione sotto misura. Al 58′, però, la Juventus rimane in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Di Gregoria: uscita fuori area del portiere della Juve che ferma una chiara occasione da gol per Openda. Inevitabile l’espulsione. Thiago Motta ridisegna: dentro Perin e Douglas Luiz per Yildiz e Savona. Ancora il VAR protagonista in questo frangente a Lipsia. Il direttore di gara viene richiamato al monitor in seguito ad un tocco di mano di Douglas Luiz sul calcio di punizione successivo al rosso a Di Gregorio. Dal dischetto si presenta ancora Benjamin Sesko che spiazza il neo entrato Perin e porta la sua squadra sul 2-1 contro la Juventus. Ma non è finita. Al 68′ Dusan Vlahovic riacciuffa il Lipsia. L’attaccante serbo viene servito sul lato destro del campo, converge verso il centro e fa partire una conclusione che si insacca all’incrocio dei pali dove Gulacsi non può arrivare. E all’83’ arriva anche la rete del sorpasso bianconero con Francisco Conceicao: grandissimo slalom in area del portoghese, che salta l’avversario e calcia a girare sul secondo palo. Termina così 2-3 alla Red Bull Arena, la Juventus stende il Lipsia nonostante l’inferiorità numerica. E vola a punteggio pieno dopo il successo contro il PSV.

Foto: Instagram Juventus