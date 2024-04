Super Scamacca: gol e assist per Ederson. L’Atalanta è avanti 2-0 sul Verona all’intervallo

L’Atalanta conduce per 2-0 sul Verona al termine della prima frazione di gioco. Prosegue il momento magico di Gianluca Scamacca che sblocca la gara al 13′: imbucata di Koopmeiners, stop e tiro di prima intenzione del centravanti bergamasco che non lascia scampo a Montipò e sale a quota nove gol in campionato. Al 18′ è ancora protagonista l’attaccante italiano: assist di prima intenzione di per Ederson che, tutto solo davanti a Montipò, non ha sbagliato. Gli uomini di Gasperini non si fermano e continuano a macinare gioco, sfiorando la rete del 3-0 con Koopmeiners e De Ketelaere, ma Montipò ha risposto alla grande.

Foto: Instagram Atalanta