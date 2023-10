Super Scamacca (doppietta) e Koopmeiners, l’Atalanta cala il tris all’Empoli

L’Atalanta vince 3-0 in casa dell’Empoli. Grande prova della compagine di Gasperini che ha dominato senza troppi problemi al Castellani. Vantaggio dell’Atalanta al 5′ con Scamacca, con un bellissimo gol di tacco, che torna a segnare dopo l’infortunio. Atalanta che controlla un timido tentativo dell’Empoli di pervenire al pareggio. Al 29′ Scamacca si trasforma in assist man per Koopmeiners che raddoppia. Nella ripresa arriva anche la doppietta personale di Scamacca che con un grande destro batte Berisha e firma il definitivo 3-0 al Castellani. Tre punti importanti per gli uomini di Gasperini che si piazzano così al quarto posto, sorpassando il Napoli. Da segnalare l’infortunio di Scalvini, costretto a lasciare il campo per un problema fisico.

Foto: Instagram Atalanta