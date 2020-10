Super Samp, la Lazio crolla: 3-0 senza discussioni

Flop Lazio, è questo il riassunto del Ferraris. Una Sampdoria spettacolare spezza le ali dell’entusiasmo della squadra di Simone Inzaghi che non punge in avanti vista l’assenza di Ciro Immobile. La Samp di Ranieri scende bene in campo e passa in vantaggio con il solito Quagliarella alla mezz’ora. Il raddoppio arriva poco dopo con Augello. Nella ripresa sono sempre i blucerchiati a trovare la via del tris grazie allo squillo di Damsgaard che non lascia scampo alla difesa blucerchiata.

Foto: twitter Samp