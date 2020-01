Super Rebic, in un tempo si prende il Milan e ribalta l’Udinese

Ante Rebic aspetta questo momento da un intero… girone di andata. Arrivato la scorsa estate al Milan nel penultimo giorno di mercato, aveva avuto pochissimo spazio al punto che sembrava imminente un suo rientro all’Eintracht Francoforte. Sacrificato in passato per una questione di modulo, Pioli l’ha schierato nella ripresa contro l’Udinese. E Rebic l’ha ribaltata: prima il pareggio, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, poi il gran gol del 3-2 per tre punti pesantissimi. La rivincita di Ante, c’è anche Rebic nel nuovo Milan – non solo di Ibra – alla seconda vittoria consecutiva in campionato. E le sofferenze per il mancato utilizzo nel girone di andata sono state spazzate via.

Foto: Instagram Milan