Super Pulisic lancia il Chelsea: 64 milioni per la svolta più attesa

Il Chelsea torna stabilmente nei piani alti della Premier League, dove solitamente ha navigato nelle ultime stagioni con Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. L’impatto di Franck Lampard, vecchia leggenda Blues, non era stato dei migliori, ma una partenza a rilento ha rispettato le attese. L’ex centrocampista inglese, alla seconda stagione da allenatore e lo scorso anno alla guida del Derby County in Championship, dopo un paio di partite è riuscito a trovare la quadratura giusta lanciando al contempo diversi giovani, Tomori, Mount e Abraham su tutti. Oggi è arrivato un altro successo importante sul campo del Burnely, un 2-4 che porta la tripla firma di Christian Pulisic. Il croato d’America, così chiamato per via delle sue origini balcaniche, è stato acquistato lo scorso gennaio per giugno per far fronte al blocco del mercato in entrata. Nelle casse del Borussia Dortmund sono finiti 64 milioni di euro, una cifra notevole giustificate dai suoi primi lampi di genio con la magli del Chelsea, ora quarto in classifica con 20 punti e a meno 5 dalla vetta. Una svolta tanto attesa quanto voluta dal diretto interessato, ancora 21enne, che con pazienza ha aspettato il suo momento e ha risposto tre volte presente. Soltanto un assaggio, Pulisic è pronto a ripetersi.

Foto: Chelsea Twitter